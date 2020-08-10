В Татарстане рабочие случайно засыпали мужчину зерном. Он погиб

В Арском районе Татарстана мужчина погиб - его случайно завалили зерном.

По данным Следкома РТ, 8 августа в завальной яме сушилки зернотока в селе Нижняя Корса Арского района обнаружено тело 50-летнего рабочего. По предварительным данным, мужчина спустился в яму, в этот момент 10-тонный самосвал начал выгружать туда зерно. Позже коллеги погибшего заметили его длительное отсутствие и обнаружили тело над поверхностью зерна, после чего извлекли труп.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ, отметили в ведомстве.