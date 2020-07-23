Житель Татарстана отправится в колонию за женитьбу на школьнице

Лже-имам из Черемшанского района провел никах с 13-летней девочкой, хотел зарегистрировать официальный брак, но в ЗАГСе отказали. И не просто отказали, но и сообщили в полицию. В общем, громкое было дело.

Роспотребнадзор запретил проводить собрания в школах

Не потому что там деньги собирают, нет. Потому что нельзя собираться толпой в закрытом помещении. Но есть и альтернатива.

Футболист "Рубина" Тарасов устроил дебош на борту самолета

Об этом сообщают очевидцы произошедшего в соцсетях. Есть подробности, но пока нет комментариев от клуба, его главного тренера, а сам скандальный футболист заявил, что не будет комментировать.

В Татарстане мужчина утонул в пруду на глазах у семьи

В Кукморском районе семья пошла на пруд купаться, глава семейства погиб. Тело искали больше 12 часов.

"Там уже СМИ подключились": почему в одном из дворов Казани больше девяти часов из земли хлестала вода

В редакцию обратилась жительница города, которая пожаловалась: в их дворе прорвало трубу в 6 утра, а все коммунальные службы "перекидывают" вызов, говоря, что это не их труба. Вода бежит, делать что-то надо. После настойчивых звонков нашего корреспондента рабочие приехали. Есть видео потопа, там жесть, конечно.