Роспотребнадзор Татарстана заявил, что в школах нельзя проводить родительские собрания

В Роспотребнадзоре Татарстана напомнили о запрете массовых мероприятий на сегодняшний день в связи распространением коронавируса. В частности, речь идет о школьных собраниях, которые в августе запланированы в учебных заведениях Казани.

"Все такого рода мероприятия на сегодня у нас пока под запретом, о том, что планируются такие мероприятия, нам пока не известно, но я думаю, чтоб Министерство образования и науки если будет планировать, обязательно обратится в наш адрес за согласованием", - отметила замглавы ведомства Любовь Авдонина на онлайн-конференции.

Также Авдонина заявила, что Роспотребнадзор будет настаивать на онлайн-формате собраний, и отметила, что если в ведомство поступит информация о проведении собраний в школах, ее будут отрабатывать в соответствии с существующими требованиями.

Напомним, ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявил, что окончания пандемии коронавируса не стоит ждать раньше Нового года.