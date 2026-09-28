Технологии

Корпоративный философ превращается в концептуального дебагера бизнеса

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Компании переходят от философии для имиджа к фи...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компании переходят от «философии для имиджа» к «философии для выживания». Корпоративный философ сегодня — не новая штатная единица в HR-отделе, а компетенция, востребованная на стратегическом уровне управления. Сам запрос бизнеса звучит так: как компания конструирует собственные модели реальности.

Нанимать специалистов по этике корпорации начали в начале 2000-х. Толчком стали громкие скандалы — крах телекоммуникационной компании WorldCom, инвестгиганта Enron и других мощных корпораций, обанкротившихся из-за «неточностей в бухгалтерской отчетности», а также последовавшая волна регуляторного давления со стороны государств. Тогда такие люди писали кодексы поведения и помогали бизнесу сохранять лицо перед обществом, фактически выполняя функции репутационных юристов, а их вклад в «архитектуру продукта» был минимален.

Большие языковые модели сделали бизнес-аналитику коммодити: сбор паттернов, базовые тесты и написание отчетов доступны большинству. Когда реализация идеи подешевела, обнаружилось, что дефицитом стал сам замысел, а пространством конкуренции — рефлексия второго порядка, то есть пересборка рамок, переопределение фундаментальных понятий и конструирование новых матриц знаний. Здесь и пригождаются герменевтика, семиотика и дискурсивный анализ — инструменты, которые классический менеджмент долго игнорировал.

Работа философа — быть концептуальным «дебагером»: «распаковывать» слова-«чемоданы» вроде «стратегии» или «корпоративной культуры» и делать явными допущения, на которых строится принятие решений. Компаниям-монополиям и рентодержателям такая оптика не нужна, а задумываются о ней при кризисе старых моделей и при долгосрочной стратегии, когда лидеры готовы критиковать сами рамки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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