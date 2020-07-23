В Татарстане мужчина утонул в пруду на глазах у семьи

В Кукморском районе спасатели достали из пруда тело мужчины 1981 года рождения. Он вместе с семьей пошел купаться на пруд и утонул.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 19.21 22 июля. В пруде села Туембаш Кукморского района утонул человек. С 9 до 18 часов водоем патрулировала мобильная патрульная группа, старшим которой был глава села.

На место происшествия были отправлены спасатели, тело нашли только в 10 23 июля. Его извлекли водолазы с глубины в 2,5 метра в 15 метрах от берега. Всего для поиска привлекались 12 человек и четыре единицы техники. Как отмечают в МЧС, данный пруд не оборудован для купания, соответствующие аншлаги размещены на берегу.