Пользователи соцсетей сообщают о дебоше, который футболист "Рубина" устроил в самолете на рейсе "Казань-Москва".

В частности, об это пишет телеграм-канал "Дай ударитЪ":

" футболист "Рубина" в очень "весёлом" состоянии устроил дебош в самолёте "Казань-Москва". Интересно, увидим ли мы видео об этом в сети или игроку удастся "замять".

Информация о том, что этим футболистом был Дмитрий Тарасов, появилась в аккаунте пользователя Алексей Каюмов в "Твиттер".

"Летел сейчас из Казани в Москву. В самом хвосте (пара рядов за мной) человек 5-6 орали весь полёт. Я даже нажимал кнопку вызова б/п, просил успокоить их. Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алко, грозили вызвать полицию по прилету

Приземлились, слышу, кто-то из них орет на пассажира, чтоб не снимал видео. Думаю, кто такой там среди них. Оказалось, футболист Дмитрий Тарасов. Ну, поздравляю с окончанием сезона что ли!", - пишет @AlexKayum.

В официальных аккаунтах "Рубина" информации об инциденте не появилось, а, по данным Рен-ТВ, Тарасов отказался комментировать ситуацию и заявил, что не хочет отвечать на вопрос.

Напомним, недавно футболист "засветился" на видео, где в центре Казани он вместе с рэпером T-killah развлекается игрой в мяч.