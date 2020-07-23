К нам в редакцию обратилась жительница Казани. Она сообщила, что во дворе дома 26 на улице Космонавтов уже пять часов льется из-под земли вода. Ни от одной службы активный действий по устранению протечки ей добиться не удалось, именно поэтому она решила обратиться в СМИ.

"Я как в шесть утра увидела - ахнула! Сразу начала звонить. Наш дворник - он у нас тут за старшего - при мне звонил в Водоканал. Там сказали, что это не их проблема, этим вопросом будто ЖКХ дома должна заниматься. Мы позвонили и в ЖКХ, там наоборот сказали - идите к Водоканалу. Вот такой вот замкнутый круг! В мэрии тоже сослались на "не наш вопрос". Звонили на горячую линию, нас отправили заполнять заявление в Открой Казани. Заполнили и что? Времени почти обед, никого нет, - возмущается пенсионерка. - Везде "отфутболили" нас и все".

Редакция ProKazan.ru попыталась лично связаться с организациями, ответственными за водные каналы в жилых дворах.

До Водоканала, несмотря на то, что контактными указаны семь номеров, дозвониться не удалось. И ООО УК ЖКХ "Гвардейская", обслуживающая дом Елены Анатольевны, нам чуть позже перезвонила. Как сообщил ее представитель, он еще раз связался с Водоканалом и, после упоминания о том, что к вопросу уже подключились СМИ, ему сообщили: бригада подъедет после трех часов дня. Отметим, что на тот момент вода будет заливать двор уже более девяти часов. По предположению ЖКХ, прорыв случился в наружных трубах, поэтому они не смогли отреагировать на ситуацию.

Сама пенсионерка негодует:

"Это в наше то время, когда каждая капля должна ценится! Так безалаберно относятся к воде. Они должны оперативно реагировать. Что это вообще такое? Не знаешь даже, к кому обратиться. Все непричастны!"

Мы провели опрос и узнали, что абсолютное большинство жителей Татарстана недовольно скоростью реагирования ЖКХ и иных организаций, обслуживающих дом, на подобные критические ситуации.

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