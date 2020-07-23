В Татарстане лже-имама отправили в колонию за то, что он женился на 13-летней девочке

В Татарстане реальный срок получил лже-имам, который сыграл никах с 13-летней девочкой. Его приговорили к 4 годам лишения свободы по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

Напомним, что житель Черемшанского района Расул Салихов провел обряд, не имея на то прав: в Духовном управлении мусульман сообщали, что у него не было официального духовного звания. После проведения обряда он обратился в ЗАГС для официальной регистрации брака, но паре отказали, о происходящем сообщили в правоохранительные органы.

Ранее также сообщалось, что мать школьницы подозревали в пособничестве - якобы она дала добро на отношения дочери и 28-летнего мужчины, было возбуждено уголовное дело, которое позже закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Мужчина познакомился с девочкой на курсах в мечети; сам он не отрицал интимных отношений, но попав в СИЗО, отказался от своих слов. Школьница сексуальную связь со лже-имамом не подтверждает.