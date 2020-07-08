В Казани под окном нашли труп ребенка

Накануне утром в Приволжском районе Казани под окном нашли труп ребенка. Выяснилось, что четырехлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа. Родители в это время спали.

Из-за сильной жары в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, температура воздуха достигнет +35..+37 градусов. И в ближайшее время легче не будет: профессор КФУ предполагает, что этим летом может повториться аномальная жара 2010-го года.

В Казани потребовали приостановить строительство второй ветки метрополитена

С требованием выступил Ростехнадзор, причиной стали многочисленные нарушения. "Казметрострой", кстати, уже получал штраф в четверть миллиона.

В Татарстане в этом году не будут индексировать зарплаты госслужащих

С таким предложением выступил Госсовет РТ. Власти планируют сэкономить бюджетные деньги, которых уже не хватает, а дальше, по прогнозам, будет не хватать еще больше.

В Казанке всплыло тело в плавках

Спасатели вытащили из реки труп неизвестного мужчины, теперь этим будет заниматься полиция. За последние дни это далеко не первый случай.

Срок за флаг: корреспондент ProKazan.ru разбирался, могут ли оштрафовать за использование триколора

В редакцию обратился житель города, который обратил внимание: к 9 мая мэрия призывала татарстанцев вывешивать на балконах и окнах флаг РФ, но ведь за это могут и наказать. Так могут, не могут и в каком случае - рассказал юрист.

А еще в Челнах из-за того, что девушку назвали толстой, был убит человек, а в Альметьевске сегодня серьезно горел торговый центр.