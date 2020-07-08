В Казанке всплыло тело в плавках: казанские спасатели вытащили из воды страшную находку

В столице Татарстана из Казанки вытащили тело неизвестного мужчины.

По информации МЧС РТ, 8 июля в 12.32 при патрулировании недалеко от СНТ "Дружба-1", расположенного в районе улицы Новаторов, специалисты поисково-спасательной службы в 80 метрах от берега обнаружили всплывшее тело неизвестного мужчины в плавках.

Сообщений о пропаже человека, как пояснили в ведомстве, не поступало. Причину смерти установят сотрудники правоохранительных органов.

Добавим, что за последние дни это далеко не первый случай гибели на воде в Татарстане.