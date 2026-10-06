Продажи новых легковых авто в России идут на спад второй месяц подряд

В сентябре 2026 года в России продали чуть более 115 тысяч новых легковых автомобилей. По данным АО «ППК», которые приводит АВТОСТАТ, результат оказался на 6,2 процента ниже показателя за сентябрь 2025 года.

О сокращении рынка сообщил руководитель стратегических проектов «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин на форуме автобизнеса CarX 2026. По его словам, продажи новых легковых машин в России снижаются уже второй месяц подряд.

В августе рынок также показал отрицательную динамику. Тогда продажи оказались на 6,5 процента ниже, чем в августе прошлого года. Это стало первым снижением с февраля после семи месяцев роста.

При этом с марта российский авторынок сохраняет объем выше 100 тысяч новых легковых автомобилей в месяц. Такая планка удерживается уже семь месяцев подряд.

По сравнению с августом в сентябре продажи немного выросли. Увеличение составило 0,7 процента.

За январь — сентябрь 2026 года в России было реализовано чуть более 960 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 7,2 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года.

АО «ППК» расшифровывается как «Паспорт промышленный консалтинг». Компания является совместным предприятием АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

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