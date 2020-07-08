В Татарстане в эти дни установилась аномально жаркая погода, причиной которой стал антициклон. Жара не отступит до 17 июля, считает профессор КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, в ближайшие два дня температура воздуха составит +32...+34 градуса, 10 и 11 июля будет немного прохладнее.

"Погода в нашем регионе определяется высоким антициклоном. Температура воздуха выше климатической нормы на 5-6 градусов. 10 и 11 июля в связи с прохождением холодного фронта температура незначительно понизится, но ее значения все равно будут выше климатической нормы", – сообщил Переведенцев.

В ближайшую неделю небольшие осадки ожидаются только 9 и 10 июля, добавил он. Также профессор пояснил, что если данный антициклон станет блокирующим, то в республике может повториться аномальная жара 2010 года. Тогда в Казани 1 августа термометры показали +39 градусов.

"Нужно отметить, что в связи с антициклоном, воздух загрязняется. Производственные, транспортные выбросы копятся в воздухе, задерживаются. Кроме того, сейчас очень сильная радиация, в том числе ультрафиолетовая. Поэтому могут быть тепловые и солнечные удары. Следует носить головные уборы", – напомнил Переведенцев.