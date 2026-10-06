Новости Татарстана

Специалисты Росреестра Татарстана ответили на вопросы пожилых о недвижимости

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Пожилые жители Набережных Челнов получили разъяснения по самым частым вопросам о недвижимости. Об этом сообщили в Росреестре Татарстана. Консультации прошли в рамках декады пожилых людей: сотрудники ведомства организовали горячую линию и разобрали обращения граждан старшего возраста.

Одна из основных тем — мошенничество с доверенностями. Если документ был подписан обманом, следует немедленно идти к нотариусу и подавать заявление об отмене. Помимо этого, через МФЦ или портал «Госуслуги» можно оформить заявление о невозможности регистрации без личного участия: в таком случае бумаги, принесенные доверенным лицом, вернут без рассмотрения. Полезно также проверить свои объекты в приложении «Госуслуги» и указать электронную почту, чтобы получать уведомления о любых действиях с имуществом.

Специалисты объяснили, что выбрать — завещание или дарение. Универсального ответа на этот вопрос нет. Оформляя дарение, собственник сразу теряет права на квартиру, а сам договор заверяет нотариус. Завещание тоже составляется у нотариуса, но его можно изменить или отменить, при этом важно учитывать право обязательной доли у некоторых наследников. Есть и третий вариант — договор пожизненного содержания с иждивением: право собственности переходит второй стороне, но человек сохраняет право проживания и получает содержание.

Что касается справки о дееспособности пожилого продавца, в обязательный перечень документов для Росреестра она не входит. Если гражданин ограничен в дееспособности и эти сведения есть в ведомстве, потребуется согласие органов опеки и нотариальная форма сделки.

Отдельно разъяснили, как оформить дачный участок по членской книжке. Сначала нужно обратиться в садоводческое товарищество за заключением правления, затем — в местный исполком. Границы участка определяет кадастровый инженер, после чего исполком подает документы в Росреестр, а собственник получает выписку из ЕГРН.

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