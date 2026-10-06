Новости Татарстана

Дарение или завещание квартиры: в чем разница, пояснил Росреестр Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Собственнику квартиры, который думает, передать жилье детям сразу или распорядиться им через завещание, стоит заранее оценить юридические последствия обоих путей. Об этом сообщили в Росреестре Татарстана.

Если выбрать дарение, человек в момент сделки перестает быть владельцем недвижимости. Такой договор требуется заверить у нотариуса. После этого прежний собственник уже не сможет распоряжаться квартирой.

Завещание тоже оформляют нотариально, но документ допускается позднее изменить или вовсе отменить. При наследовании важно помнить о наследниках, которые имеют право на обязательную долю вне зависимости от того, что написано в завещании.

В Росреестре республики подчеркнули, что однозначного совета здесь нет и решение собственник принимает сам. Еще один вариант — договор пожизненного содержания с иждивением. По нему владельцем квартиры становится другая сторона, однако прежний хозяин сохраняет право там жить и получает ежемесячную выплату либо содержание в натуральной форме.

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