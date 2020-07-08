Депутаты Госсовета РТ предложили приостановить индексацию зарплат государственных служащих в 2020 году в связи с ожидаемым сокращением поступлений доходов в бюджет республики. Об этом сообщается на сайте Госсовета.

Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин пояснил, что эта мера вынужденная, она водится из-за ухудшения финансовой ситуации на фоне распространения COVID-19 и волатильности цен на нефть.

"Происходит замедление темпов поступления налоговых доходов в бюджет республики. За пять месяцев этого года отставание уже составило более 30 млрд. рублей по сравнению с уровнем прошлого года", - отметил Якунин.

Как добавил замминистра финансов Алексей Шишкин, по сравнению с другими регионами падение доходов в РТ наиболее глубокое - порядка 70%. По мнению замглавы профильного министерства, чтобы сбалансировать бюджет, необходимо провести оптимизацию расходов, таких как перенос части расходов на 4 квартал, бережливое и экономное расходование, приостановление ряда неприоритетных расходов и т.п. Приостановление индексации зарплат госслужащих – одно из звеньев данного процесса.

Таким образом, в соответствующую статью республиканского закона о бюджете на текущий и два последующих года внесут изменения и приостановят действие положения, которое предусматривает индексацию окладов на уровень инфляции. Законопроект о внесении изменений в республиканский закон о бюджете будет рассмотрен на ближайшем заседании Государственного Совета.