Новости Татарстана

Снесенный самосвалом переход под Кощаково начали разбирать

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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У села Кощаково разбирают конструкции обрушенного надземного перехода. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Пролетное строение снимают с опор кранами — его предстоит вывезти, а движение по дороге в этом месте восстановить.

Работы идут на самом пролете. Так специалисты смогут обследовать конструкции и понять, можно ли использовать их в дальнейшем. Уточняется, что пролетное строение сошло с одной из опор.

Причиной обрушения стал самосвал FAW: машина проехала с поднятым кузовом и снесла надземный переход. В аварии пострадали 30-летний водитель грузовика и его 48-летний пассажир. Движение на этом участке пришлось перекрыть, а прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Переход построили в 2021 году. Он состоит из одного пролета длиной 40,3 метра, напомнили в Минтрансе.

На место уже выехали сотрудники ГКУ «Главтатдортранс». Им предстоит определить степень повреждений конструкций и объем восстановительных работ.

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