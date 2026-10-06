Снесенный самосвалом переход под Кощаково начали разбирать

У села Кощаково разбирают конструкции обрушенного надземного перехода. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Пролетное строение снимают с опор кранами — его предстоит вывезти, а движение по дороге в этом месте восстановить.

Работы идут на самом пролете. Так специалисты смогут обследовать конструкции и понять, можно ли использовать их в дальнейшем. Уточняется, что пролетное строение сошло с одной из опор.

Причиной обрушения стал самосвал FAW: машина проехала с поднятым кузовом и снесла надземный переход. В аварии пострадали 30-летний водитель грузовика и его 48-летний пассажир. Движение на этом участке пришлось перекрыть, а прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Переход построили в 2021 году. Он состоит из одного пролета длиной 40,3 метра, напомнили в Минтрансе.

На место уже выехали сотрудники ГКУ «Главтатдортранс». Им предстоит определить степень повреждений конструкций и объем восстановительных работ.