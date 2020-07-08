В Татарстане зарегистрирован 21-й случай смерти от коронавируса. По данным оперштаба, умер молодой человек 1992 года рождения.

2 июля житель Высокогорского района был доставлен во временный инфекционный госпиталь РКБ с коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, осложненной пневмонией. Пациент был подключен к аппарату ИВЛ, проводилась заместительная почечная терапия. Состояние осложнялось наличием ряда серьезных хронических заболеваний. Смерть наступила сегодня, 8 июля.

Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.