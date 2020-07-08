В Казани четырехлетняя девочка выпала из окна. Ее тело нашли утром под окнами многоэтажки.

По данным Следкома РТ, у одного из домов в Приволжском районе города обнаружено тело 4-летней девочки с признаками падения с высоты. По предварительным данным, накануне родители уложили девочку спать, после чего уснули сами. Девочка проснулась, забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку открытого окна. Сетка не выдержала веса девочки, и та упала с 8 этажа.

Возбуждено уголовное дело статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее из-за невнимательности взрослых в Удмуртии утонул 12-летний мальчик из Казани.