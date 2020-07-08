Срок за триколор: юрист объяснил, могут ли казанцев посадить за вывешенные на балконах флаги

Один из наших подписчиков обратил внимание, что после празднования Дня Победы, которое в Казани прошло 24 июня в режиме онлайн, на окнах и балконах многих домов остались вывешенными государственные флаги. Однако мы знаем, что неприкосновенность триколора - одного из главных государственных символов страны - охраняется с помощью Уголовного Кодекса Российской Федерации.

"После Парада Победы до сих пор флаги на балконах висят. А я почему-то думал, что за это могут оштрафовать, и свой снял", - заметил он.

Мы провели опрос и узнали, что большая часть казанцев не знает, какая ответственность может наступить за нарушение правил обращения с флагом РФ.

Мы также обратились к Мэрии города Казань. Они заверили нас, что акция #окнапобеды была тщательно продумана. Ее создатели руководствовались Федеральным конституционным законом от 2008 года, который предусматривает свободное уважительное использование российского триколора гражданами не только в праздничные дни, но и в любой другой день. В том числе допускается наличие флага на балконах.

В каких случаях за использование государственной символики казанцам грозит наказание, узнавал у юриста Олега Стекольщикова наш корреспондент.

Допустим, я хочу узнать нормы использования государственной символики. К каким законам мне обратиться?

Описание и правила использования Государственного флага РФ установлены Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 года "О Государственном флаге Российской Федерации". В Татарстане эти правила регламентируются законом "О государственных символах Республики Татарстан".

Государственному гербу и государственному гимну посвящены специальные федеральные конституционные законы. Это и Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года "О Государственном гербе Российской Федерации", и Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года "О Государственном гимне Российской Федерации".

В каких случаях использование Государственного флага, герба и гимна законно и даже обязательно?

Государственный герб в многоцветном изображении размещается на всех бланках законов, актов федеральных исполнительных органов, высших судов и так далее. Он должен присутствовать на фасадах зданий государственных органов и в рабочих кабинетах некоторых чиновников. На бланке паспорта, конечно, также размещается Государственный герб.

Если говорить о флаге, то с 1 сентября 2014 года он должен быть постоянно вывешен на здании школ и иных общеобразовательных учреждений, должен подниматься во время проводимых ими массовых мероприятий, в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных.

Государственный гимн в свою очередь исполняется в установленных законом случаях — при вступлении Президента в должность, на официальных мероприятиях, торжествах. Кроме того, он транслируется государственными теле- и радиокомпаниями при начале и окончании вещания. Если вещание круглосуточное, то в 6 и 24 часа по местному времени. Также гимн всегда звучит в новогоднюю ночь, и предполагается обязательное исполнение гимна России в День знаний перед первым занятием.

После Парада Победы на окнах продолжают висеть флаги Архивное фото, перед 9 мая

Как понять, где использование государственной символики уже является нарушения?

Раньше, если организация или гражданин использовал герб на своих бланках и печатях, - это было нарушением. Подобное использование было разрешено только государственным органам, организациям и учреждениям, имеющим властные полномочия, и ЗАГСам. Оданко с 2017 года использование герба открыто для граждан и общественных организаций, если оно не переходит в надругательство над символикой.

Государственный флаг, по-прежнему, как и Государственный герб и изображения, сходные с ними до степени смешения, не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака. Они вообще не являются объектами авторских прав.

Однако во всем этом есть несколько моментов. Например, Президент РФ может разрешить использование указом в частном порядке.

Приведите примеры организаций, которые могли использовать герб Российской Федерации даже до Закона 2017 года.

Все мировые судьи и нотариус, Общественная палата, ООО "Российский футбольный союз", аэровокзальный комплекс "Внуково-2", спортивные сборные российских команд, "Ростехнологии", "Автодор", как примеры. А вот политические партии, например, не могут использовать ни герб, ни гимн, ни флаг Российской Федерации. Не могут использовать даже символику субъектов РФ, как и муниципальных образований или иностранных государств.

За флаги на балконах казанцев сейчас могут оштрафовать?

Нет, не могут. С ноября 2008 года гражданам и их объединениям было разрешено использовать Государственный флаг и его изображения. До этого таким правом обладали только официальные структуры. Причем это использование стало возможно не только в праздничные дни, но и в любой другой день при условии, что это не является надругательством.

Что понимается в законе под надругательством?

Имеется в виду сжигание флага, нанесение на него циничных надписей или рисунков, его срывание с государственных учреждений, забрасывание грязью и тому подобные вещи.

Что будет, если, даже зная все эти нормы, я все-таки нарушу закон об их использовании?

За нарушение установленных федеральными конституционными законами правил использования государственной символики предусмотрена административная ответственность (ст. 17.10 КоАП РФ). Гражданам грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, должностным лицам — от пяти до семи тысяч рублей, а привлеченные к ответственности юридические лица будут обязаны уплатить от ста до ста пятидесяти тысяч рублей. Если же гражданин осознанно совершает надругательство над Государственным флагом, ему грозит уголовная ответственность по ст. 329 УК РФ. В этом случае суд может назначить принудительные работы на срок до года, установить арест на срок от трех до шести месяцев или лишить свободы на срок до одного года.