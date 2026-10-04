Лауреатами международной премии «Глобальная энергия» в 2026 году стали три исследователя. Об этом информационной службе «Вести» рассказал член Международного комитета по присуждению премии, основатель KVI Holdings Рашид Язами.

По его словам, дискуссия заняла почти три часа, и комитет едва не оставил одну из категорий без победителя. «Но нам удалось прийти к общему решению, и мы по достоинству признали заслуги действительно блестящих учёных», — сказал Язами, добавив, что надеется: премия станет отправной точкой для тех, кто в будущем получит Нобелевскую премию.

KVI Holdings — частная инвестиционная компания, которая специализируется на прямых инвестициях. В фокусе её интересов инновационные технологии, в частности литий-ионные аккумуляторы и электротранспорт.

Сам Рашид Язами — марокканский учёный, инженер и изобретатель. Он известен ролью в разработке графитового анода для литий-ионных аккумуляторов: это открытие стало ключевым элементом современных батарей для смартфонов, ноутбуков и электромобилей.