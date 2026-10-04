Технологии

Премию «Глобальная энергия» за 2026 год получили три исследователя

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Лауреатами международной премии «Глобальная энергия» в 2026 году стали три исследователя. Об этом информационной службе «Вести» рассказал член Международного комитета по присуждению премии, основатель KVI Holdings Рашид Язами.

По его словам, дискуссия заняла почти три часа, и комитет едва не оставил одну из категорий без победителя. «Но нам удалось прийти к общему решению, и мы по достоинству признали заслуги действительно блестящих учёных», — сказал Язами, добавив, что надеется: премия станет отправной точкой для тех, кто в будущем получит Нобелевскую премию.

KVI Holdings — частная инвестиционная компания, которая специализируется на прямых инвестициях. В фокусе её интересов инновационные технологии, в частности литий-ионные аккумуляторы и электротранспорт.

Сам Рашид Язами — марокканский учёный, инженер и изобретатель. Он известен ролью в разработке графитового анода для литий-ионных аккумуляторов: это открытие стало ключевым элементом современных батарей для смартфонов, ноутбуков и электромобилей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

7 часов назад

В РПЦ объяснили, чем опасно прикосновение к покойнику

Технологии

10 часов назад

Redmi Headphones Neo: первые полноразмерные наушники Xiaomi за 4 тыс. рублей

от травы

Не у нас

7 часов назад

Священник РПЦ рассказа, считается ли грехом рукоблудие

Интересное в Казани

3 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

монтаж сплит-системы в Казани

Не у нас

6 часов назад

Священники пояснили, как самоубийство отражается на родных

Технологии

день назад

Богданов раскритиковал портал america.gov на фоне «Госуслуг»

Технологии

4 часа назад

На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1

Технологии

5 часов назад

Смартфон перестал сам подключаться к домашнему Wi-Fi: одна настройка могла незаметно измениться
Новости Татарстана
36 минут назад

Квартиры для детей-сирот в Татарстане обойдутся почти в 300 млн рублей

В Татарстане на покупку квартир для детей-сирот...

Технологии

2 часа назад

Умер создатель электроракетных двигателей академик РАН Гарри Попов

Новости Казани

4 часа назад

Турнир по гимнастике в Казани посвятят памяти Елены Рябининой

Технологии

6 часов назад

Из Game Pass 15 октября уберут Clair Obscur: Expedition 33

Не у нас

6 часов назад

Священник рассказал о сигналах, указывающих на конец света по Писанию
Балобаны Батыр и Алтын из Татарстана переедут в...
Новости Татарстана
4 часа назад

Балобаны Батыр и Алтын из Татарстана переедут в Кыргызстан

Не у нас

6 часов назад

В РПЦ перечислили правила ухода за могилой: что под запретом

Не у нас

6 часов назад

Физики из России выявили новый фазовый переход в плотной плазме

Не у нас

6 часов назад

Богослов Осипов объяснил, как молиться при нехватке времени
Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе,...
Интересное в Казани
6 дней назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями