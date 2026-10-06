Приложение исчезло с главного экрана, но осталось в телефоне: куда могла деться иконка

Привычного значка больше нет на главном экране, хотя приложение по-прежнему находится через поиск и нормально запускается. В такой ситуации заново устанавливать программу обычно не требуется.

Скорее всего, исчез только ярлык. На смартфонах приложение и его значок на конкретной странице главного экрана — не одно и то же. Иконку можно случайно убрать, переместить в папку или на другую страницу, не удаляя саму программу.

Сначала найдите приложение в общем списке

На большинстве Android-смартфонов откройте список всех приложений — обычно для этого достаточно провести пальцем вверх по главному экрану. Найдите нужную программу, зажмите ее значок и перетащите обратно на главный экран. Конкретный способ зависит от оболочки смартфона.

Если отдельного списка приложений нет, воспользуйтесь системным поиском. Заодно проверьте соседние страницы и папки: иконка могла оказаться там после случайного движения.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если программа запускается через поиск, я бы точно не начинал с переустановки. Это хороший признак того, что приложение осталось на телефоне, а искать нужно именно пропавший ярлык или настройки главного экрана».

На iPhone проверьте библиотеку приложений

На iPhone программу можно убрать с экрана «Домой», оставив ее установленной. Пролистайте страницы до библиотеки приложений или найдите программу через поиск.

Если она обнаружилась, зажмите значок и верните его на экран «Домой». Также стоит проверить папки и другие страницы.

Иконку могли скрыть настройки

На некоторых Android-оболочках есть функция скрытия приложений. Кроме того, отдельные страницы главного экрана могут быть скрыты целиком. На iPhone также существуют возможности скрывать приложения, причем конкретное поведение зависит от версии iOS.

Поэтому сначала найдите программу через системный поиск и общий список приложений. Если она запускается, проблема почти наверняка не требует повторной установки. Переустановка нужна лишь в тех случаях, когда самого приложения на устройстве действительно больше нет.

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