Ростехнадзор повторно потребовал приостановить строительство второй ветки метро от станции "Фучика" до станции "Сахарова" в Казани из-за ряда нарушений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С 25 июня по 3 июля Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело проверку исполнения ранее выданных предписаний компании "Казметрострой" b генеральноve подрядчикe ГКУ "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан". Было выявлено, что на объекте продолжаются работы при отсутствии разрешения на строительство и оценки соответствия проекта требованиям технических регламентов. Также было отмечено отсутствие утвержденной техническим заказчиком проектной документации, получившей положительное заключение госэкспертизы.

В результате проверки в отношении "Казметрострой" был составлен акт и выдано предписание на приостановление деятельности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации). Материалы дела будут направлены в Арбитражный суд РТ.

Заказчику строительства - Главному инвестиционно-строительному управлению РТ - вручены уведомления о составлении протокола по статье "Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию".

Отметим, что нарушения при строительстве были выявлены в ходе проверки еще зимой, тогда в отношении "Казметростроя" был составлен протокол о временном запрете деятельности, позже замененный штрафом на 250 тысяч. В июне компании было отказано в регистрации уведомления о готовности ввода в эксплуатацию электроустановки объекта "Строительная площадка ОВУ-013", на Закиева, 12 из-за неполных данных для регистрации.

В это же время были выявлены грубейшие нарушения в ходе комиссии по приемке тоннелепроходческого комплекса, который должен был использоваться при строительстве перегонного тоннеля станции "Сахарова" - "100-летия ТАССР". В акте комиссии указан запрет на эксплуатацию комплекса. Позже вручено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.