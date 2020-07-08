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Из-за жары в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

08.07.2020, 13:05 514 1 prokazan.ru
В МЧС рассказали, как пережить такую погоду

Синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. 

По информации ведомства, во второй половине дня 8 июля, с сохранением во второй половине дня 9 июля местами на территории РТ ожидается сильная жара, температура воздуха может подняться до 35-37˚.

В МЧС Татарстана дали рекомендации, как пережить такую погоду. Во-первых, необходимо поддерживать дома прохладу - днем рекомендуется закрывать окна и открывать их на ночь, при наличии кондиционера также стоит ограничивать поступления воздуха извне. 

В жару человеку необходимо обильное питье и больше находиться в прохладных помещениях, избегать интенсивной физической нагрузки и не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Можно принимать прохладный душ, делать обтирания. Также рекомендовано носить свободную одежду из натуральных тканей, головные уборы. Кроме того, в МЧС напоминают: нельзя оставлять детей и животных в автомобиле даже на короткий промежуток времени. 

Что делать, если вы или близкие чувствуют себя плохо:

Обратитесь за помощью, если почувствуете головокружение, слабость, тревогу или сильную жажду и головную боль, постарайтесь как можно быстрее переместиться в прохладное место и измерьте температуру тела. Выпейте воды или фруктового сока, чтобы восполнить потерю жидкости, отдохните. Если почувствуете болезненные мышечные спазмы (чаще всего они возникают в ногах, руках или в области живота, во многих случаях во в результате продолжительной физической нагрузки в сильную жару), и выпейте раствор, содержащий электролиты для нормализации минерального обмена. Если тепловые спазмы не прекращаются более часа, необходимо обратиться за медицинской помощью. Если Вы заметите, что у кого –либо из членов семьи или у тех, за кем вы ухаживаете, кожа стала сухой и горячей, возникло состояние бреда, судороги или потеря сознания, немедленно вызовите скорую помощь. До прибытия медиков переместите пострадавшего в прохладное место и уложите его в горизонтальное положение, чтобы ноги были слегка приподняты. Разденьте пострадавшего и начните проводить охлаждающие процедуры: наложите холодный компресс на шею подмышечные ямки и паховую область, обеспечьте приток свежего воздуха, опрыскайте кожу водой комнатной температуры (20-25 градусов Цельсия). Измерьте температуру тела. Не давайте пострадавшему парацетамол или аспирин. Если он без сознания уложите его на бок.

Погода МЧС Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
08 июля 2020
13:20
За время пандемии набрал вес , теперь мучаюсь . Как плохо быть толстым и жирным , плавишся как сало.

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