Смартфон перестал сам подключаться к домашнему Wi-Fi: одна настройка могла незаметно измениться

Дома приходится каждый раз открывать список сетей и вручную выбирать свой Wi-Fi. Пароль при этом сохранен, после нажатия сеть подключается без ошибок, а роутер работает нормально.

В такой ситуации первым делом стоит проверить автоматическое подключение. Для каждой сохраненной сети смартфон может отдельно запоминать, нужно ли подключаться к ней самостоятельно.

Проверьте свойства домашней сети

На Android откройте настройки Wi-Fi, выберите домашнюю сеть и перейдите к ее параметрам. В зависимости от производителя нужный пункт может называться «Автоподключение», «Подключаться автоматически» или похожим образом.

На iPhone откройте настройки Wi-Fi, нажмите значок информации рядом с названием сети и проверьте функцию автоподключения. Если она выключена, телефон будет помнить пароль, но не обязательно станет самостоятельно соединяться с этой сетью.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Есть простой тест: подключитесь к домашнему Wi-Fi вручную, затем выключите и снова включите Wi-Fi на телефоне. Если сеть сохранена, но смартфон ее игнорирует, первым делом стоит проверить именно автоподключение».

Телефон может выбирать другую сеть

Если дома сохранено несколько точек доступа, смартфон способен подключаться не к той, которую пользователь ожидает. Например, в памяти осталась сеть старого роутера, гостевой Wi-Fi или отдельные сети для разных диапазонов.

Откройте список сохраненных сетей и проверьте, нет ли среди них лишних. Удалять все сохраненные подключения сразу не нужно.

Когда причина уже не в настройке

Если автоподключение включено, но домашняя сеть периодически вообще исчезает из списка доступных, проверьте ее на другом устройстве. Если проблема повторяется и там, вероятнее всего, дело в роутере или его настройках.

Если же только один смартфон отказывается автоматически подключаться, перезагрузите его и роутер. Удалять домашнюю сеть из памяти и вводить пароль заново стоит следующим шагом. Полный сброс сетевых настроек лучше оставить на крайний случай: он удалит сохраненные параметры подключений, включая известные Wi-Fi-сети.

Может быть интересно: