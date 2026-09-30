Технологии

How-To Geek: мощность не главное при выборе кабеля для зарядки

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
How-To Geek объяснил, почему при выборе кабеля ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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При выборе кабеля для зарядки смотреть только на заявленную мощность недостаточно. Издание How-To Geek перечисляет несколько параметров, которые влияют на результат заметно сильнее.

Провод с поддержкой 240 ватт и выше сам по себе не гарантирует предельную скорость зарядки смартфона или компьютера. Итог зависит ещё и от адаптера питания, и от того, какую мощность допускает само устройство.

Отдельный момент — фирменные технологии: часть производителей смартфонов требует сертифицированных или собственных кабелей, и обычный провод с подходящей мощностью не выдаст максимум. Если кабель нужен и для передачи файлов, важна скорость: работающий по устаревшему стандарту USB 2.0 будет копировать данные медленно. Слишком тонкий или длинный провод теряет больше энергии и сильнее нагревается.

Сообщалось также, что Samsung начала выпускать смартфоны без зарядных устройств. Первыми без адаптера и кабеля поставляются недорогие Galaxy A07s и A08.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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