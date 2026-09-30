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Япония завершила подготовку первого ледокола «Мирай-2» для изучения Северного Ледовитого океана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Япония готовится ввести в эксплуатацию свой первый специализированный арктический исследовательский ледокол «Мирай-2». Завершение строительства судна запланировано на декабрь 2026 года, а первую научную экспедицию в Северный Ледовитый океан предполагается провести летом 2027-го, сообщает JAMSTEC.

Длина нового судна составляет 128 метров, ширина — 23 метра, а валовая вместимость достигает 13 тысяч тонн. На борту смогут находиться 97 человек, включая 34 члена экипажа и 63 ученых и технических специалистов.

«Мирай-2» способен непрерывно двигаться со скоростью около трех узлов через ровный однолетний лед толщиной до 1,2 метра. Судну присвоен полярный класс 4, который допускает круглогодичную эксплуатацию в районах с толстым однолетним льдом, где могут встречаться включения многолетнего льда.

Основной задачей ледокола станет изучение изменений морской среды в Арктике, включая процессы, связанные с распространением морского льда. Для этого судно оснащается современным научным оборудованием и должно стать исследовательской площадкой для проведения наблюдений в высоких широтах.

Проект «Мирай-2» реализует Японское агентство морских и земных наук и технологий. Строительство началось в 2021 году после нескольких лет подготовки и оценки необходимости создания специального арктического исследовательского судна.

Ожидается, что первая экспедиция «Мирай-2» в Северный Ледовитый океан состоится летом 2027 года. Компания Mitsui O.S.K. Lines, которой поручено эксплуатационное обслуживание судна, также указывает именно этот срок без привязки к конкретному месяцу.

Новый ледокол станет преемником исследовательского судна «Мирай», которое использовалось Японией для изучения морской среды с 1997 года и было выведено из эксплуатации в декабре 2025-го.

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