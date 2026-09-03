Технологии

МАЕР: наружная реклама с помощью ИИ станет персональной для каждого

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Гендиректор медиахолдинга «МАЕР» Константин Май...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Генеральный директор медиахолдинга «МАЕР» Константин Майор в интервью «Российской газете» заявил, что искусственный интеллект меняет наружную рекламу до неузнаваемости. По его словам, Россия сегодня входит в число мировых лидеров по цифровизации этого сегмента, а современные уличные экраны способны анализировать аудиторию и подстраивать контент под её интересы.

Для анализа используются обезличенные данные, пояснил Майор. Источниками служат цифровой след пользователей, информация от мобильных операторов и приложений. При этом он подчеркнул, что обращаться с такими данными нужно осторожно, а сама индустрия активно прорабатывает методологию регулирования работы с ИИ и собирается предложить законодательные рамки.

Спикер считает, что в ближайшее время полная автоматизация невозможна: оптимальное соотношение — 51% решений за человеком и 49% за искусственным интеллектом. Однако технически экраны уже готовы к персонализации: контент можно подготовить и запустить за доли секунды до того, как перед медиафасадом появится нужный человек.

По прогнозу Майора, через пять-десять лет уличный экран будет работать как зеркало, определяя пол, возраст, настроение и даже автомобиль зрителя, а затем предлагать ему наиболее актуальный продукт. Уже сейчас реклама адаптируется к трафику: на скоростных магистралях показывают короткие яркие ролики, а в пробках — более длинные.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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