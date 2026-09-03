Ученые выяснили, что розовый шум ведет к ухудшению сна

Розовый шум, который нередко используют для улучшения сна, может мешать полноценному отдыху. К такому выводу пришли исследователи из Пенсильванского университета и их коллеги, работа опубликована в журнале Sleep.

В испытании участвовали 25 здоровых добровольцев в возрасте от 21 до 41 года. Ранее они не жаловались на нарушения сна и не использовали устройства с широкополосным шумом для ночного отдыха.

В течение семи ночей участники спали в лаборатории по восемь часов. Условия менялись: часть ночей проходила в тишине, часть — с розовым шумом, бытовыми и уличными звуками или их сочетанием.

К внешним шумам относились звуки транспорта, тревожные сигналы и плач ребенка. Исследователи также проверяли, могут ли беруши уменьшить влияние шума на сон.

Результаты показали, что посторонние звуки сокращали фазу глубокого сна в среднем примерно на 23 минуты. Розовый шум громкостью 50 децибел был связан с уменьшением фазы быстрого сна почти на 19 минут по сравнению с ночами без такого шума.

Если розовый шум включали одновременно с внешними звуками, фазы сна сокращались сильнее, а время ночных пробуждений увеличивалось.

Беруши оказались более эффективным способом снизить негативное влияние шума на качество отдыха.

По словам исследователя Матиаса Баснера, фаза быстрого сна важна для памяти, эмоционального восстановления и развития мозга. Поэтому ученые советуют с осторожностью использовать розовый и другие виды широкополосного шума, особенно если речь идет о детях.

Рекомендуем также: