Технологии

Мошенники рассылают фейковые сообщения об обновлении приложений Wildberries и Ozon

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Мошенники рассылают сообщения о необходимости п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Пользователей Wildberries и Ozon предупредили о новой схеме мошенников: аферисты рассылают сообщения о необходимости удалить и заново установить эти приложения. Такой способ используется для кражи личных данных, сообщила заместитель руководителя проекта Народного фронта Алла Храпунова в разговоре с ТАСС.

По словам эксперта, злоумышленники прибегают к разным уловкам, например ссылаются на небезопасные обновления или переход на цифровой рубль. Они советуют удалить приложение и скачать новое, после чего атакуют через фишинговые ссылки в рассылках.

Храпунова подчеркнула, что нельзя использовать письма, уведомления или сообщения со ссылками на скачивание обновлений. Обновлять приложения стоит только после получения официального уведомления от сервиса в личном кабинете.

Ранее KP.RU уже рассказывал о другой схеме обмана, направленной на кражу аккаунтов россиян в мессенджерах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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