Antiquity: внутри каменного сосуда в Лаосе нашли останки 37 человек

На плато Сиангкхуанг в северном Лаосе археологи обнаружили необычное захоронение внутри одного из каменных сосудов Долины кувшинов. В крупном «Кувшине 1» нашли останки как минимум 37 человек, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.

Исследование посвящено каменному сосуду «Кувшин 1» на археологическом участке Site 75. Раскопки проводились в течение трех полевых сезонов — с 2022 по 2024 год.

Участок расположен примерно в 70 километрах к северо-востоку от города Пхонсаван. Он считается самым северо-восточным из раскопанных мест Долины кувшинов.

Сам сосуд сделан из конгломерата. Диаметр его основания составляет около 2,05 метра, а сохранившаяся высота — 1,3 метра.

Внутри археологи нашли большое количество человеческих костей. Большинство останков были перемешаны и не сохраняли естественного анатомического положения.

Минимальное число погребенных определяли по разным частям скелетов. По отдельным костям оценка составляла от 14 до 19 человек, однако зубы позволили установить присутствие как минимум 37 людей.

Среди останков были представители разных возрастных групп — примерно от полутора лет до взрослых. При этом подробный остеологический анализ еще продолжается.

Вместе с костями исследователи обнаружили фрагменты керамики, железный нож, небольшой колокольчик из сплава на основе меди, 20 стеклянных бусин и пять каменных плит.

На некоторых зубах заметили следы намеренного изменения. У отдельных людей были удалены определенные резцы, что ранее встречалось и на других археологических памятниках Юго-Восточной Азии.

Долина кувшинов представляет собой мегалитический ландшафт, где известно более 120 участков с сотнями крупных полых каменных сосудов. Их назначение археологи обсуждают почти сто лет.

Ранние версии связывали такие конструкции с хранением воды или продуктов. Однако новые данные все больше поддерживают погребальное объяснение.

Находка в «Кувшине 1» показывает, что сосуд мог быть не обычной могилой, куда человека помещали сразу после смерти. Большинство костей были разъединены, а длинные кости группировались ближе к краям сосуда.

Исследователи предполагают, что тела могли сначала разлагаться в другом месте. Затем оставшиеся кости переносили в каменный сосуд. Такой обряд называют вторичным погребением.

Смешение останков и отсутствие большинства анатомически соединенных костей указывают на многоэтапную погребальную практику. При этом некоторые черепа и нижние челюсти сохранились вместе.

Это может означать, что часть останков помещали в сосуд особенно осторожно или спустя сравнительно короткое время после смерти.

Радиоуглеродный анализ восьми образцов костей и зубов показал, что останки относятся примерно к 890–1160 годам нашей эры. Таким образом, сосуд могли использовать около 270 лет.

Авторы допускают, что «Кувшин 1» был связан с несколькими поколениями одной семьи или расширенной родственной группы. Люди могли возвращаться к нему для погребальных и поминальных обрядов.

При этом ученые не утверждают, что такая последовательность была характерна для всех каменных сосудов Долины кувшинов. Возможно, меньшие сосуды использовали для первоначального размещения тел, а затем кости переносили в более крупные, но эту гипотезу еще предстоит проверить.

Отдельное внимание исследователи уделили происхождению найденных предметов. Они изучили состав 12 из 20 стеклянных бусин и пришли к выводу, что большинство из них, вероятно, было изготовлено в Южной Азии, в том числе на востоке юга Индии.

Еще две бусины имели состав, характерный для стекла из Месопотамии. Это указывает на торговые связи, которые могли соединять Лаос не только с соседними территориями Юго-Восточной Азии, но и с более удаленными регионами.

Еще одна бусина могла происходить из юго-восточного Китая или северного Вьетнама.

По мнению авторов, люди, связанные с участком Site 75, могли быть включены в протяженную систему обмена. Каменные сосуды, вероятно, находились рядом с узлами сухопутных маршрутов, соединявших Восточную и Юго-Восточную Азию.

На это указывают стеклянные украшения и другие предметы, включая железный нож и медный колокольчик.

Пока «Кувшин 1» остается уникальной находкой для Лаоса. Это единственный известный мегалитический сосуд в стране, внутри которого обнаружено настолько крупное многопоколенное вторичное захоронение.

Исследователи считают, что речь может идти об отдельной местной погребальной традиции, существовавшей на конкретном участке Долины кувшинов.

Новые данные также помогают уточнить исторический контекст использования каменных сосудов. В Site 75 оно пришлось на период с IX по XII век, когда в Юго-Восточной Азии усиливались торговые и культурные контакты.

В это время расширялись связи между Китаем, Индией, государствами Индокитая и другими регионами Азии. Поэтому Долина кувшинов могла быть частью более связанного мира, чем предполагалось ранее.

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