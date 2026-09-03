Ученые нашли связь между словарным запасом и здоровьем мозга

Объем словарного запаса оказался для пожилых людей более значимым фактором сохранения памяти и языковых навыков, чем наличие диплома. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neuropsychology.

Ученые изучали когнитивный резерв — интеллектуальные навыки и знания, накопленные человеком в течение жизни. Участники старшего возраста с высоким резервом демонстрировали вербальную беглость на уровне молодых людей.

Решающую роль, по данным авторов, играл именно словарный запас. Уровень образования оказался менее важным показателем. Дополнительное значение имели сложная профессиональная деятельность и регулярные умственные нагрузки.

Исследователи также отметили влияние эмоций на выполнение заданий. Слова с положительной окраской участникам было проще подбирать, а подавление чувств снижало результативность.

В отдельном эксперименте 45 человек старше 65 лет определяли эмоции по фотографиям. Радость они распознавали быстрее, чем гнев.

Высокий эмоциональный интеллект ускорял реакцию участников, однако не влиял на точность ответов.

Авторы указали и на ограничения работы. В частности, выборка была небольшой, а причинно-следственные связи требуют подтверждения в долгосрочных наблюдениях.

Также исследование не доказывает, что упражнения для мозга способны остановить уже начавшееся снижение его функций.

Рекомендуем также: