Не у нас

Ученые нашли связь между словарным запасом и здоровьем мозга

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Объем словарного запаса оказался для пожилых людей более значимым фактором сохранения памяти и языковых навыков, чем наличие диплома. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neuropsychology.

Ученые изучали когнитивный резерв — интеллектуальные навыки и знания, накопленные человеком в течение жизни. Участники старшего возраста с высоким резервом демонстрировали вербальную беглость на уровне молодых людей.

Решающую роль, по данным авторов, играл именно словарный запас. Уровень образования оказался менее важным показателем. Дополнительное значение имели сложная профессиональная деятельность и регулярные умственные нагрузки.

Исследователи также отметили влияние эмоций на выполнение заданий. Слова с положительной окраской участникам было проще подбирать, а подавление чувств снижало результативность.

В отдельном эксперименте 45 человек старше 65 лет определяли эмоции по фотографиям. Радость они распознавали быстрее, чем гнев.

Высокий эмоциональный интеллект ускорял реакцию участников, однако не влиял на точность ответов.

Авторы указали и на ограничения работы. В частности, выборка была небольшой, а причинно-следственные связи требуют подтверждения в долгосрочных наблюдениях.

Также исследование не доказывает, что упражнения для мозга способны остановить уже начавшееся снижение его функций.

Рекомендуем также:

  1. Засохший батон не отправляю в мусор: одна простая заливка превращает его в сладкий завтрак
  2. Шарлотка пышная в духовке, а через несколько минут оседает: одна привычка портит результат после выпечки
  3. Маринованные помидоры трескаются после первой заливки: дело не всегда в слишком горячей воде
  4. Кабачковая икра после остывания становится водянистой: одна ошибка с овощами проявляется только в конце
  5. Котлеты уменьшаются почти вдвое на сковороде: проблема нередко начинается еще при выборе фарша

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Казань для искателей впечатлений: собрали гид п...
Гид по Казани
18 часов назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Не у нас

день назад

РФ вводит на сбережения налоговый вычет до 30 млн руб.

Гид по Казани

18 часов назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

ларвицидная обработка что это такое

Не у нас

день назад

Прошло исследование ученых: какие хобби снижают риск деменции на 23%

Интересное в Казани

2 дня назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу

смета ремонта квартиры в Самаре

Кулинария

день назад

Картошку натираю прямо в форму и добавляю фарш: через 40 минут получается ужин без отдельного гарнира

Кулинария

день назад

Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: одна ошибка оставляет внутри слишком много жидкости

Кулинария

день назад

Кабачковые оладьи получаются мокрыми внутри: одна ошибка с тертыми овощами портит даже хорошее тесто

Не у нас

день назад

I: утечка кальция грозит болезненным эффектом от статинов

Не у нас

день назад

На российских АЗС идет возврат бензина К2 после многолетнего запрета
Экономика
9 минут назад

Бензин E10 в Германии достиг рекордной цены 2,21 евро за литр

Бензин E10 в Германии подорожал до рекордных 2,...

Кулинария

48 минут назад

Котлеты уменьшаются почти вдвое на сковороде: проблема нередко начинается еще при выборе фарша

Интересное в Казани

23 часа назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты

Не у нас

час назад

Детский рак опаснее, чем думали

Не у нас

час назад

Ученые выяснили, что розовый шум ведет к ухудшению сна
Мошенники рассылают фейковые сообщения об обнов...
Технологии
час назад

Мошенники рассылают фейковые сообщения об обновлении приложений Wildberries и Ozon

Не у нас

час назад

Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки

Не у нас

час назад

Antiquity: внутри каменного сосуда в Лаосе нашли останки 37 человек

Не у нас

час назад

Ученые РАН не нашли токсичного загрязнения на Земле Александры
Эффектно и недорого: как казанцам собрать стиль...
Интересное в Казани
6 дней назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить