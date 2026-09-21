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В РФ впервые за 13 лет зарегистрирован новый Bugatti

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В России поставили на учет гиперкар Bugatti W16 Mistral, выпущенный ограниченной серией из 99 автомобилей. О регистрации машины 21 сентября сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По данным аналитика, автомобиль зарегистрировали в августе. Целиков отметил, что это первый новый Bugatti, поставленный на учет в России с 2013 года.

В «Автостате» также сообщили, что за весь период наблюдений в страну ввезли только 17 автомобилей Bugatti. Из них шесть были новыми, остальные поступили с пробегом.

Bugatti W16 Mistral построен на основе гиперкара Chiron. Модель получила восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбинами мощностью 1600 лошадиных сил и крутящим моментом 1600 ньютон-метров.

Максимальная скорость W16 Mistral составляет 453,91 километра в час. В ноябре 2024 года этот результат был зафиксирован как мировой рекорд среди серийных открытых автомобилей.

Производство Bugatti W16 Mistral завершилось в июле 2026 года на предприятии марки в Мольсхайме во Франции. Всего было построено 99 экземпляров, многие из которых изготовлены с учетом индивидуальных пожеланий владельцев.

Стандартная версия гиперкара оценивалась примерно в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Porsche продала доли в Bugatti Rimac и Rimac Group. Сделка должна принести компании около 1 миллиарда евро, из которых 250 миллионов евро Porsche AG направит на дальнейшее финансирование пенсионных обязательств.

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