Новости Татарстана

Нижнекамец отдал мошенникам 371 тыс. рублей ради криптозаработка

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Житель Нижнекамска перевел мошенникам 371 тыс. ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Нижнекамец 1980 года рождения лишился 371 тыс. рублей, попавшись на обещания быстрого заработка на криптовалюте. Об этом сообщили в МВД по Татарстану. Мужчина перевел мошенникам две суммы — 237 тыс. и 134 тыс. рублей, после чего остался без денег.

По информации ведомства, в 2025 году житель города подписался в мессенджере на канал, посвященный торговле цифровыми активами. Первая сделка принесла ему небольшой доход, что укрепило доверие к кураторам. В феврале автор канала предложил продолжить сотрудничество на более выгодных условиях. Для участия требовалось внести 5 тыс. долларов.

Потерпевший выполнил условие: перечислил 237 тыс. и 134 тыс. рублей. Криптовалюта поступила на его аккаунт, однако после этого куратор перестал отвечать. Когда мужчина попытался вывести средства, ему отказали. В службе поддержки заявили, что криптовалюта «не имеет финансовой силы».

В МВД по РТ сообщили, что по данному случаю возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

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