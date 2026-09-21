Новости Татарстана

Татарстан накрывает новая волна страхового мошенничества

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Страховые специалисты и правоохранительные органы в российских регионах отмечают усиление организованных мошеннических схем, которые выходят за рамки ОСАГО и переходят в более дорогие направления страхования, сообщает пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

По информации Всероссийского союза страховщиков и представителей рынка, такие схемы становятся более сложными, а возможный ущерб для компаний растет. Это повышает нагрузку на финансовую устойчивость страховщиков и негативно влияет на доверие клиентов к отрасли. В этих условиях противодействие организованным группам становится одной из ключевых задач страхового рынка.

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов отметил, что страховое мошенничество становится более системным и затратным для компаний. По его словам, злоумышленники все чаще переключаются на каско и личные виды страхования. Количество выявляемых эпизодов может снижаться, однако суммы ущерба при этом увеличиваются.

Около 88–90% обнаруженных случаев мошенничества по-прежнему связаны с ОСАГО и каско. Однако с 2024 года организованные группы активнее переходят в сегменты с более высокой средней выплатой и более сложной проверкой обстоятельств страхового события. Ефремов также указал, что в ряде других стран на автострахование приходится примерно 10% мошеннического ущерба, тогда как около 90% связано с вредом жизни и здоровью. По его оценке, российские мошенники начинают двигаться в том же направлении.

Мошеннические действия вредят не только отдельным страховым компаниям, но и репутации всего рынка. Чтобы не допустить незаконных выплат, страховщики ужесточают проверки: внимательнее изучают документы, требуют дополнительные подтверждения и назначают повторные экспертизы. В результате урегулирование убытков может занимать больше времени, а у клиентов появляется ощущение лишних препятствий. Чем выше уровень мошенничества, тем строже становятся проверки в целом.

Эксперты подчеркивают, что важную роль в борьбе с такими схемами играет работа правоохранительных органов по заявлениям страховщиков. Компании не могут сразу подать иск к мошенникам: сначала собранные доказательства должны изучить и подтвердить сотрудники МВД. При этом не во всех регионах такая работа выстроена одинаково эффективно.

В Татарстане доля возбужденных уголовных дел по отношению к направленным заявлениям составляет 10,3%. В среднем по России этот показатель, по данным РСА, достигает 31%.

Сергей Ефремов заключил, что в нынешних условиях борьба со страховым мошенничеством важна не только для защиты бизнеса, но и для сохранения доверия граждан к страховому рынку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Шарлотка надоела еще в начале сентября: яблоки пускаю на польский пирог с хрустящей крошкой

Кулинария

день назад

Макароны смешиваю с яйцами и сыром: итальянскую фриттату готовлю из вчерашнего ужина

санопедстанция официальный сайт москва

Кулинария

день назад

Батон нарезаю кубиками и заливаю сладкой смесью: хлебный пудинг спасает вчерашнюю выпечку

Гид по Казани

2 дня назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой

установка двери в ванную в Санкт-Петербурге

Кулинария

6 часов назад

Осень — время капусты: готовлю ленивый пирог за 20 минут — начинки больше, чем теста

Кулинария

день назад

Курица и стакан кефира творят чудеса: филе получается таким мягким, что нож почти не нужен

Кулинария

день назад

Рис в голубцах остается твердым, а капуста уже готова: почему крупу нельзя класть как придется

Кулинария

18 часов назад

Картошка и немного муки — больше почти ничего: итальянские ньокки получаются нежнее привычных клецок
Экономика
11 минут назад

Фабричные остатки из Азии заняли до половины ассортимента российских стоков

Стоковые магазины в РФ на 40–50% заполнены фабр...

Не у нас

26 минут назад

Священник объяснил традиции на Рождество Богородицы

Не у нас

27 минут назад

SCMP: в КНР прошло испытание первой подводной солнечной электростанции

Не у нас

28 минут назад

Экспорт дизтоплива и авиакеросина из КНР идет на рекорд

Интересно

30 минут назад

В США запечатлели выброшенную на берег 400-килограммовую луну-рыбу
Что будет с семейной ипотекой после 1 октября: ...
Интересно
2 часа назад

Что будет с семейной ипотекой после 1 октября: пять вещей, которые стоит проверить перед покупкой квартиры

Не у нас

34 минуты назад

Россиян ждут шесть рабочих дней подряд в феврале 2027 года

Не у нас

35 минут назад

Новые Nissan Qashqai из Китая появились в РФ: цены от 2,2 млн рублей

Не у нас

36 минут назад

В РФ впервые за 13 лет зарегистрирован новый Bugatti
Интересное в Казани
4 дня назад

Теорию сдал, а в городе растерялся: рассказываем, что ждёт казанцев на экзамене в ГИБДД