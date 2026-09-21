Татарстан накрывает новая волна страхового мошенничества

Страховые специалисты и правоохранительные органы в российских регионах отмечают усиление организованных мошеннических схем, которые выходят за рамки ОСАГО и переходят в более дорогие направления страхования, сообщает пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

По информации Всероссийского союза страховщиков и представителей рынка, такие схемы становятся более сложными, а возможный ущерб для компаний растет. Это повышает нагрузку на финансовую устойчивость страховщиков и негативно влияет на доверие клиентов к отрасли. В этих условиях противодействие организованным группам становится одной из ключевых задач страхового рынка.

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов отметил, что страховое мошенничество становится более системным и затратным для компаний. По его словам, злоумышленники все чаще переключаются на каско и личные виды страхования. Количество выявляемых эпизодов может снижаться, однако суммы ущерба при этом увеличиваются.

Около 88–90% обнаруженных случаев мошенничества по-прежнему связаны с ОСАГО и каско. Однако с 2024 года организованные группы активнее переходят в сегменты с более высокой средней выплатой и более сложной проверкой обстоятельств страхового события. Ефремов также указал, что в ряде других стран на автострахование приходится примерно 10% мошеннического ущерба, тогда как около 90% связано с вредом жизни и здоровью. По его оценке, российские мошенники начинают двигаться в том же направлении.

Мошеннические действия вредят не только отдельным страховым компаниям, но и репутации всего рынка. Чтобы не допустить незаконных выплат, страховщики ужесточают проверки: внимательнее изучают документы, требуют дополнительные подтверждения и назначают повторные экспертизы. В результате урегулирование убытков может занимать больше времени, а у клиентов появляется ощущение лишних препятствий. Чем выше уровень мошенничества, тем строже становятся проверки в целом.

Эксперты подчеркивают, что важную роль в борьбе с такими схемами играет работа правоохранительных органов по заявлениям страховщиков. Компании не могут сразу подать иск к мошенникам: сначала собранные доказательства должны изучить и подтвердить сотрудники МВД. При этом не во всех регионах такая работа выстроена одинаково эффективно.

В Татарстане доля возбужденных уголовных дел по отношению к направленным заявлениям составляет 10,3%. В среднем по России этот показатель, по данным РСА, достигает 31%.

Сергей Ефремов заключил, что в нынешних условиях борьба со страховым мошенничеством важна не только для защиты бизнеса, но и для сохранения доверия граждан к страховому рынку.