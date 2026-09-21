Новые Nissan Qashqai из Китая появились в РФ: цены от 2,2 млн рублей

На российском рынке появились сотни новых кроссоверов Nissan Qashqai Glory, которые официально продаются только в Китае. Машины уже доступны из наличия на сайтах объявлений, сообщает Автоновости дня.

По данным издания, один из таких автомобилей в Челябинске предлагают примерно за 2,2 миллиона рублей. Кроссовер имеет богатое оснащение: доступ без ключа, запуск двигателя кнопкой, электрические регулировки водительского сиденья, отделку салона искусственной кожей, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, систему кругового обзора и мультимедийный комплекс с крупным экраном.

В Уфе и Краснодаре Nissan Qashqai Glory продают за 2,25 миллиона рублей. В Набережных Челнах цена составляет 2,3 миллиона рублей, в Кемерово, Казани и Красноярске — 2,35 миллиона рублей, в Омске — 2,38 миллиона рублей, а в Смоленске — 2,44 миллиона рублей.

Самые высокие цены среди перечисленных городов указаны в Тюмени и Владивостоке — 2,6 миллиона и 2,65 миллиона рублей соответственно. У крупных дилеров с коммерческим утилизационным сбором стоимость таких автомобилей может достигать 3,5 миллиона рублей.

Еще не менее 100 машин доступны для заказа. При этом их итоговая цена заранее не фиксируется, поскольку зависит от курса валют, расходов на доставку, таможенных платежей и утилизационного сбора.

Все Nissan Qashqai Glory имеют одинаковую техническую часть. Кроссоверы оснащаются двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 140 лошадиных сил, вариатором Xtronic и передним приводом.

Сборка модели организована в Китае на совместном предприятии Dongfeng-Nissan. От знакомого российским покупателям Qashqai петербургской сборки версия Glory отличается измененной передней частью, другим оформлением 18-дюймовых колес и новым рисунком задних фонарей.

Ранее сообщалось, что Qashqai занял четвертое место среди самых популярных автомобилей, которые ввозят в Россию по схемам альтернативного импорта. За восемь месяцев 2026 года в страну привезли 4854 новых автомобиля этой модели.

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