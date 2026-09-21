Разговоров об изменении семейной ипотеки становится все больше, а вместе с ними появляется знакомое ощущение: квартиру нужно покупать прямо сейчас, пока условия не стали хуже. Однако сама дата 1 октября пока не означает ни автоматического повышения ставки, ни завершения программы.

Согласно сообщению Минфина России от 29 июня, действующие условия сохраняются до 1 октября, а решение о возможных изменениях должно быть принято не ранее этой даты. По состоянию на 10 сентября новые параметры программы официально не объявлены.

Поэтому в «Суварстроит» советуют ориентироваться не на тревожные заголовки, а на готовность самой семьи к покупке.

«Если семья уже выбрала жилье, накопила первоначальный взнос и рассчитала комфортный платеж, оформление лучше не откладывать. Но сама заявка или предварительное одобрение еще не означают, что условия будущей сделки зафиксированы. Важно получить от банка письменное разъяснение и понимать, какие этапы остаются до выдачи кредита», — отметил коммерческий директор «Суварстроит» Марсель Абдулхаев.

Что действует сейчас

По действующим условиям семейной ипотеки ставка составляет до 6% годовых, а первоначальный взнос — от 20%. Для Татарстана максимальная сумма кредита по льготной ставке составляет 6 млн рублей.

Если этой суммы недостаточно, можно использовать комбинированную ипотеку: часть кредита в пределах лимита оформляется по льготной ставке, оставшаяся — по рыночной. Конкретные условия и право семьи на участие в программе необходимо уточнять в банке.

Среди возможных изменений обсуждается привязка условий ипотеки к количеству детей. Однако окончательных параметров пока нет, поэтому рассчитывать будущую стоимость кредита исходя из таких сценариев преждевременно.

Пять вещей, которые стоит сделать до сделки

1. Проверить право на семейную ипотеку. Важно заранее уточнить требования к возрасту детей, составу семьи, ранее оформленным льготным кредитам и выбранной квартире.

2. Выбрать квартиру и подать заявку. После выбора жилья можно обращаться в банки и сравнивать предложенные условия.

3. Внимательно проверить решение банка. Стоит уточнить срок действия одобрения, необходимые документы и подходит ли выбранная квартира под требования кредитора.

4. Посчитать реальный бюджет. Помимо первоначального взноса и ежемесячного платежа, нужно учитывать страхование и сопутствующие расходы. Максимальная сумма, которую готов одобрить банк, не обязательно должна становиться бюджетом покупки.

5. Согласовать сроки сделки. Перед подписанием документов стоит еще раз проверить ставку, сумму кредита, срок и ежемесячный платеж. Отдельное внимание — сроку действия одобрения и возрасту ребенка, если от него зависит право на программу.

Пока новые правила семейной ипотеки официально не утверждены, главное для покупателей — не пытаться угадать, что произойдет после 1 октября. Если решение о покупке уже принято, полезнее заранее проверить документы, бюджет и условия конкретного банка, чтобы изменение правил не застало семью в середине сделки.