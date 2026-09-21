В СБР заявили, что биатлон остается самым популярным зимним видом в РФ

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак рассказал, что биатлон сохраняет интерес зрителей в стране, несмотря на отсутствие российских спортсменов на международных стартах с 2022 года, сообщает Спорт Mail.

По словам Пака, организация не сопоставляла аудиторию международных и российских соревнований. При этом в СБР знают текущие показатели просмотров биатлона в России.

Он отметил, что в период с конца ноября до начала апреля биатлон занимает первое место по просмотрам среди зимних видов спорта. По мнению представителя СБР, это подтверждает популярность дисциплины у болельщиков.

Пак сделал это заявление, отвечая на вопрос об интересе зрителей к биатлону на фоне недопуска российских спортсменов к турнирам Международного союза биатлонистов.

Ранее, 10 декабря 2025 года, Союз биатлонистов России подал иск в Спортивный арбитражный суд с требованием снять отстранение российских спортсменов, действующее с весны 2022 года.

С 17 по 20 сентября в Чебоксарах проходил чемпионат России по летнему биатлону.

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