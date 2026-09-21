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«Невозможно закончить»: Трусова раскрыла, зачем катается после рождения сына

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что четверные прыжки дарят ей особые эмоции, ради которых она продолжает выходить на лед. Спортсменка поделилась этим в видео на своем канале в социальных сетях, сообщает SportandBets.

По словам Трусовой, ощущения от чистого исполнения четверного прыжка невозможно сравнить с чем-либо еще. Она отметила, что тройной прыжок не дает такого же чувства, а выезд с четверного воспринимается совсем иначе.

Фигуристка также призналась, что особенно остро поняла свою любовь к спорту во время продолжительного перерыва. Сейчас ей нравится кататься под красивую музыку, в том числе одной и в темноте.

Трусова вернулась к выступлениям в августе 2025 года после паузы, связанной с рождением сына. На турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии 22-летняя спортсменка исполнила четверной лутц и стала серебряным призером.

Произвольную программу россиянка представила под музыку из сериала «Очень странные дела». После проката зрители встретили ее стоя.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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