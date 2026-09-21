«Невозможно закончить»: Трусова раскрыла, зачем катается после рождения сына
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что четверные прыжки дарят ей особые эмоции, ради которых она продолжает выходить на лед. Спортсменка поделилась этим в видео на своем канале в социальных сетях, сообщает SportandBets.
По словам Трусовой, ощущения от чистого исполнения четверного прыжка невозможно сравнить с чем-либо еще. Она отметила, что тройной прыжок не дает такого же чувства, а выезд с четверного воспринимается совсем иначе.
Фигуристка также призналась, что особенно остро поняла свою любовь к спорту во время продолжительного перерыва. Сейчас ей нравится кататься под красивую музыку, в том числе одной и в темноте.
Трусова вернулась к выступлениям в августе 2025 года после паузы, связанной с рождением сына. На турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии 22-летняя спортсменка исполнила четверной лутц и стала серебряным призером.
Произвольную программу россиянка представила под музыку из сериала «Очень странные дела». После проката зрители встретили ее стоя.
Может быть интересно:
- Вместо чебуреков — ленивые лепешки с фаршем: никакой долгой лепки, а внутри много сочной начинки
- Грибы и ложка сметаны превращаются в густую подливу: к картошке другого мяса уже не хочется
- Осень — время капусты: готовлю ленивый пирог за 20 минут — начинки больше, чем теста
- Тыква снова лежит без дела: натираю ее с сыром — румяные оладьи съедаются прямо со сковороды
- Захватите банку тунца и кукурузы: сытный салат собирается за 7 минут — даже варить почти ничего не надо
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец