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Священник объяснил традиции на Рождество Богородицы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Рождество Пресвятой Богородицы верующим стоит прийти на богослужение и причаститься. Об этом рассказал священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко, сообщает «Известия».

По словам Ильяшенко, праздничные богослужения начинаются накануне вечером. Утром 21 сентября в храмах проходит литургия, при этом точное время ее начала может отличаться.

Священник отметил, что тем, кто планирует приступить к Святым Дарам, необходимо прийти в храм натощак и заранее пройти установленную подготовку.

Ильяшенко также напомнил, что перед причастием верующие обычно некоторое время соблюдают постные ограничения. Их строгость, по его словам, определяется индивидуально и согласуется с духовником.

Он подчеркнул, что мера подготовки зависит от конкретного человека и от того, как этот вопрос решается вместе с духовным наставником.

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