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SCMP: в КНР прошло испытание первой подводной солнечной электростанции

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайские исследователи разработали и испытали солнечную электростанцию, которая способна вырабатывать энергию в открытом море на глубине десять метров. Об этом пишет South China Morning Post.

Проект подготовили специалисты Юньнаньского университета. В основе установки лежит фотоэлектрическая система на базе галогенидов свинца с перовскитной структурой. Эти материалы относятся к классу полупроводников.

Во время испытаний оборудование погрузили в открытом море на глубину десять метров. Даже при слабом подводном освещении система продолжила вырабатывать электричество.

Полученную энергию использовали для зарядки аккумуляторов и питания светодиодной панели. Испытание показало, что установка может работать при тусклом сине-зеленом свете, который сохраняется на такой глубине.

Представитель Юньнаньского университета Вэньхуа Чжан отметил, что прежние разработки подводных солнечных элементов были рассчитаны на меньшую глубину. По его словам, такие системы могли работать не глубже двух метров, что не соответствовало предполагаемым реальным условиям применения.

В новой работе впервые была показана работоспособность солнечных элементов в открытом море на глубине до десяти метров.

Авторы разработки считают, что технологию можно использовать для питания подводных датчиков, детекторов и камер. Кроме того, такую систему рассматривают как источник энергии для средств связи, подводных роботов и другого оборудования.

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