Версия приложения «СберИнвестиции» под названием «Сияние» доступна в App Store

Новая версия приложения «СберИнвестиции» для iPhone доступна в App Store под названием «Сияние», а ссылку на скачивание Сбербанк разместил на официальных ресурсах. Представители банка сообщили об этом CNews и рекомендуют установить приложение как можно скорее: время его доступности в магазине может быть ограничено.

В основе обновления — пересмотр работы с портфелем и дополнительные инструменты для анализа рынка; ряд операций упростили. Структуру вложений, динамику и распределение по отраслям теперь показывают четыре раздела: «Активы» с составом портфеля и долей каждого инструмента, «Движения» с бумагами максимального роста и снижения, «Отрасли» с распределением капитала по секторам экономики и «Счета» с данными по брокерским счетам и ИИС. Рядом выводятся избранные и недавно просмотренные инструменты, а состав и порядок блоков на экране можно настроить.

В разделе «Рынок» появился скринер акций для отбора компаний по заданным параметрам. Карточки облигаций дополнили рейтингом выпуска и другими ключевыми характеристиками, а свечные графики теперь масштабируются для анализа изменения стоимости инструмента за выбранный период.

В «Профиле» собраны перевод ценных бумаг по СБП, заказ справок по индивидуальному инвестиционному счету и получение документов об убытках. В разделе «Помощь» круглосуточно работает служба поддержки: там можно получить консультацию по приложению, при необходимости дополнить вопрос скриншотом и найти ответы об инвестиционных продуктах и операциях. Директор дивизиона «СберИнвестор» Сбербанка Максим Чекмарев заявил, что в новой версии акцент сделан на том, чтобы инвестору было проще видеть общую картину по активам и быстрее принимать решения.