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В США запечатлели выброшенную на берег 400-килограммовую луну-рыбу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
На побережье штата Массачусетс в США обнаружили...

New York Post

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На побережье штата Массачусетс в США обнаружили мертвую луну-рыбу весом около 400 килограммов. Огромную рыбу вынесло на берег в городе Уэлфлит, сообщает New York Post.

Находку заметили 16 сентября во время прогулки по пляжу. К этому моменту морское животное уже погибло.

После обнаружения рыбы на место прибыли специалисты Альянса по охране прибрежной дикой природы Новой Англии. Они взяли образцы тканей, которые планируют использовать для дальнейших исследований.

Представители организации выразили сожаление из-за гибели луны-рыбы. По их данным, такие случаи могут происходить во время сезонной миграции, когда рыбы движутся к более теплым водам.

Луны-рыбы обычно обитают в открытом океане и могут погружаться на большую глубину, но иногда оказываются у поверхности. В районе залива Кейп-Код они способны попасть на мелководье, где их может застать отлив. Предполагается, что именно это произошло с найденной в Уэлфлите особью.

Луна-рыба считается одной из самых тяжелых современных костных рыб. Отдельные представители этого вида могут весить более двух тонн, а их длина способна достигать около трех метров.

Этот вид относится к уязвимым. Специалисты отметили, что собранные данные, фотографии и образцы тканей помогут ученым лучше изучить биологию и экологию луны-рыбы.

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