Курчатовский институт ведёт работы над нейроморфным компьютером

НИЦ «Курчатовский институт» ведёт масштабные работы по созданию принципиально новой микроэлектроники. Речь идёт о нейроморфном, или человекоподобном, компьютере. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал президент научной организации Михаил Ковальчук.

Первая задача учёных — объединить оперативную и долговременную память. По словам Ковальчука, это уже удалось сделать в рамках консорциума с технологическими компаниями. Потребление электричества при этом сократилось на порядки.

Вторая задача — создать нейроморфный процессор не программированием, а физически. Ковальчук объяснил: понимая устройство живой материи, структуру мозга и роль синапсисов, соединяющих нейроны, можно воссоздать синаптическую структуру. Синапсы имитируют мемристорами — приборами с подобными свойствами; на первом этапе это мемристорная сеть, воспроизведение «мозга в железе».

Такой компьютер, по словам Ковальчука, становится мозгоподобным, антропоморфным или нейроморфным. Следующий шаг — компьютер с как бы живыми клетками мозга, то есть биомашина. Эти работы ведутся в Курчатовском институте, подробности — в эксклюзивном интервью Михаила Ковальчука «Известиям».