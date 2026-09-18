Санкции США подтолкнули китайские компании активнее вкладываться в науку
Санкции США против китайских корпораций стали одним из факторов роста их интереса к научным исследованиям. После введения ограничений компании начали активнее вкладываться в разработки и чаще использовать результаты открытых научных работ, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.
Авторами работы стали профессор Гонконгского университета Ван Яньбо и его коллеги. Они изучили деятельность большого числа технологических корпораций за период с 2010 по 2022 год.
Часть этих компаний в разные годы попадала в американские санкционные списки. Исследователи сравнивали показатели до и после введения ограничений.
В работе учитывались регистрации патентов в Китае и США, а также научные публикации сотрудников компаний в ведущих журналах.
Отдельное внимание авторы уделили тому, какие источники знаний корпорации использовали в инновационной деятельности.
После попадания под санкции число патентов, публикуемых китайскими компаниями в Китае, в среднем выросло на 40–72%.
Одновременно фирмы стали чаще обращаться к открытым международным научным материалам. Публикационная активность в рецензируемых научных журналах увеличилась на 33–85%.
Наиболее заметный рост зафиксирован в направлениях, важных для науки и техники. Среди них искусственный интеллект, современные системы связи, квантовые технологии, микроэлектроника и биотехнологии.
По выводам исследователей, китайские компании не только усилили собственную научную работу, но и стали активнее развивать сотрудничество за пределами США.
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