Минцифры и операторы оценили реальный прирост скорости от 5G

Скорость мобильного интернета в зонах запуска 5G выросла в среднем на 15–30% по сравнению с LTE, следует из материала «Ведомостей». Такой прирост соответствует текущему этапу развертывания сети, отмтили в Минцифры.

Операторы связи и представитель Минцифры пояснили, что сейчас сети 5G в РФ работают в переходном режиме Non-Standalone (NSA) и используют частоты, на которых ранее работали сети LTE. В будущем 5G начнет работать в режиме Standalone (SA) – без использования инфраструктуры LTE.

Представитель Минцифры пояснил изданию, что в реальных условиях скорость интернета зависит от множества факторов, например от удаленности абонента от базовой станции или нагрузки на нее. Российские операторы связи только что получили нормативную основу для запуска сетей 5G на действующих LTE-частотах. Сейчас базовые станции 5G работают в отдельных локациях в Москве и других городах и операторы будут расширять покрытие поэтапно.

Эффект от развертывания технологии на существующих частотах будет ощутимым, хотя и не рекордным. В частности, представитель «Мегафона» оценил средний рыночный прирост скорости мобильного интернета от запуска 5G на имеющихся частотах в 18-20%.

Коммерческие сети 5G были запущены в России 11 сентября. На первом этапе они заработали в 16 городах с потенциальным охватом около 10 млн человек. Одновременно операторы получили диапазон 4,63–4,99 ГГц, который предполагается задействовать по мере дальнейшего развития сетей и появления отечественных базовых станций.

В новом диапазоне сети должны появиться в наиболее востребованных локациях городов-миллионников до конца 2028 г., после чего покрытие предполагается расширять поэтапно еще в течение трех лет. С 2027 г. предусмотрен переход на российские базовые станции 5G. Завершить его планируется до конца 2031 г.

По данным сервиса «Мегабитус», после запуска 5G средняя скорость передачи данных увеличилась примерно на 15%, рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Оценка основана на сотнях тысяч замеров, проведенных пользователями сервиса после запуска сетей нового поколения, добавил он. «Ранее и не предполагалось существенного роста на частотах, которые используются в LTE. Нужно дождаться запуска на выделенных частотах 4,6–4,9 ГГц – там результаты будут гораздо выше», – говорит Кусков.

Как считают опрошенные «Ведомостями» эксперты, 5G NSA является стандартным первым шагом. По словам независимого аналитика и автора Telegram-канала abloud62 Алексея Бойко, этот режим позволяет начать предоставлять услуги 5G без затрат на строительство полностью новой сети 5G SA, при этом переход может занять несколько лет.

Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова рассказала, что в реальных замерах улучшение скорости загрузки составляет около 20%. Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко отметил, что на текущем этапе еще могут наблюдаться отдельные зоны с более низкими скоростями. 5G, как и любая радиосеть, имеет ограниченную зону покрытия: по мере удаления от базовой станции радиоусловия ухудшаются, что может приводить к снижению скорости, поделился он. По словам эксперта, покрытие 5G пока не является повсеместным, поэтому пользователь может находиться за пределами зоны 5G или перемещаться между участками с разным уровнем покрытия.