В Европе идет продажа китайских авто с шильдиками местных автобрендов

На автомобильном рынке становится больше примеров, когда известные европейские марки возвращаются с моделями, технически связанными с китайскими автомобилями. Такие машины получают новые названия, эмблемы и оформление, однако их основой служат разработки производителей из Китая, пишет Autonews.

Один из таких примеров показали на автосалоне в Турине. Там представили кроссовер Itala 61, созданный на базе GAC Trumpchi GS8. Модель стала очередным случаем, когда китайская платформа используется под новым европейским брендом.

Похожая история произошла с испанской маркой Galloper. Она появилась в 1998 году как совместный проект Hyundai и Mitsubishi, но уже в 2003 году выпуск автомобилей прекратился. Более чем через двадцать лет бренд снова вышел на рынок.

В Испании под маркой Galloper представили внедорожник Gredos и пикап Ayanet. Эти автомобили являются версиями Dongfeng Rich 6 и Fengdu Paladin. Обе модели получили двухлитровый бензиновый турбомотор Mitsubishi мощностью 221 лошадиная сила и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

На первом этапе автомобили будут привозить из Китая. Позже компания намерена добавить мягкую гибридную версию с 48-вольтовой системой и наладить производство в Испании.

Новое развитие получил и бренд Ebro, основанный в 1954 году. Ранее эта компания выпускала грузовики Ford по лицензии и сельскохозяйственную технику. В 1987 году марка перешла под контроль Nissan. После ухода японского концерна из Испании в 2020 году Ebro начала новый этап развития.

В 2023 году владельцы Ebro договорились с Chery о выпуске автомобилей под этой маркой. Сборка ведется из машинокомплектов на бывшем заводе Nissan рядом с Барселоной. На предприятии выполняют сварку и окраску кузовов.

Первыми моделями возрожденной Ebro стали S700 и S800. Они представляют собой версии Chery Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus. Автомобили оснащаются 1,6-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Позже линейку пополнили S400 на базе Chery Tiggo 4, гибридные S700 и S800, а также флагманская модель S900, созданная на основе Chery Tiggo 9X.

Итальянская компания DR Automobiles начала работу в 2006 году как импортер китайских автомобилей. Позднее она организовала сборку машин в регионе Молизе. С 2022 года компания вышла на рынки Франции, Испании и Болгарии.

Главная марка DR использует модели на базе Chery, в том числе Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Также компания выпускает пикап DR PK8, основой для которого стал JAC T8. Суббренд EVO занимается доступными автомобилями на базе JAC и BAIC, Sportequipe предлагает машины с более спортивным оформлением, а ICH-X выпускает кроссоверы и внедорожники.

Происхождение автомобилей DR стало поводом для проверки со стороны итальянского антимонопольного ведомства. В 2024 году компанию оштрафовали на 6 млн евро за то, что автомобили под собственными марками представлялись как итальянские, хотя значительная часть производства находилась в Китае.

Еще одним примером возвращения исторического названия стала марка OSCA. Ее в 1947 году основали братья Мазерати, но через двадцать лет компания прекратила существование. В 2026 году бренд возродился под управлением DR Automobiles.

Первой новой моделью стала OSCA MT6 — купе-кроссовер на базе Changan Uni-T с измененным внешним видом. Машина получила другие фары, решетку радиатора, бамперы и оформление задней части.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 лошадиных сил. Доработкой двигателя, подвески, тормозов и выпускной системы занималась итальянская команда под руководством Роберто Федели, бывшего технического директора Ferrari. На выставке в Турине также представили OSCA MT8, созданную на базе Changan Uni-K.

Схожий подход использовала Renault при создании Grand Koleos для корейского рынка. Модель представили в 2024 году. Ее основой стал Geely Monjaro, однако автомобиль получил собственные элементы дизайна: измененные бамперы, решетку радиатора, дверные панели, капот и задние окна.

В салоне изменений меньше. Передняя панель с тремя дисплеями диагональю 12,3 дюйма почти сохранилась. Основные отличия связаны с эмблемой на руле и декоративными деталями.

Renault Grand Koleos предлагается с двухлитровым турбомотором мощностью 211 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Версия Esprit Alpine получила полный привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку. Также доступен гибрид E-Tech с 1,5-литровым турбомотором и электродвигателем общей мощностью 245 лошадиных сил.

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