Ковальчук: «Шанхайские драконы» планируют переезд в Китай в новом сезоне

Хоккейный клуб «Шанхайские драконы» может переехать в Китай в следующем сезоне или через год. Об этом сообщил президент клуба, олимпийский чемпион Илья Ковальчук, передает РИА Новости.

С 2025 года «Шанхайские драконы» проводят домашние матчи Континентальной хоккейной лиги на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В марте команда уже сыграла два вынесенных матча регулярного сезона 2025/26 в Шанхае. Соперниками клуба стали новосибирская «Сибирь» и казахстанский «Барыс».

Позднее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о планах провести в Китае серию из восьми матчей в сезоне 2026/27.

Ковальчук на Международном фестивале молодежи отметил, что перед клубом стоит задача переехать в Шанхай в следующем сезоне или через год. По его словам, в феврале запланированы несколько матчей, которые будут выставочными, как и в прошлом году.

Президент «Шанхайских драконов» также сообщил, что клубу предстоит определить задачи, которые хотят видеть китайские партнеры команды.

Говоря о развитии молодежного хоккея, Ковальчук отметил, что такой задачи пока нет. При этом он считает, что постепенно необходимо создавать полную вертикаль: команду Всероссийской хоккейной лиги, молодежный состав и женскую команду.

По словам функционера, перспективы у проекта большие, а объем предстоящей работы остается значительным.

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. В нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

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