Печеная картошка остается твердой внутри: почему дело не всегда в температуре духовки

Картошка уже успела хорошо подрумяниться снаружи, края выглядят готовыми, но нож с трудом проходит через середину. Первое желание — повысить температуру духовки и оставить противень еще на полчаса. Однако причина часто не в слабом нагреве.

На результат сильно влияет размер нарезки. Если на одном противне оказываются тонкие ломтики и крупные дольки, первые успевают поджариться и подсохнуть раньше, чем тепло доберется до середины последних. Особенно заметна разница при запекании больших половинок и целых клубней.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для обычного гарнира стараюсь нарезать картофель одинаковыми дольками. Если одна в два раза толще другой, ориентироваться на цвет бесполезно: тонкая уже румяная, а толстая еще твердая».

Что понадобится

картофель — 1 кг;

растительное масло — 3 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сушеные травы — 0,5 ч. л.

Как запечь картошку равномерно

Нарежьте картофель. Для быстрого гарнира сделайте примерно одинаковые дольки толщиной около 2–3 см в самой широкой части. Обсушите поверхность. После мытья промокните картофель полотенцем. Лишняя вода мешает поверхности нормально подрумяниваться. Добавьте масло и специи. Перемешайте картофель так, чтобы тонкий слой масла покрыл все кусочки. Разложите на противне. Оставляйте между дольками немного пространства. Если свалить килограмм картошки плотной горкой, она будет прогреваться менее равномерно. Запекайте при 200 °C. Поставьте противень в заранее разогретую духовку примерно на 35–45 минут. Переверните. Примерно в середине приготовления аккуратно переверните дольки, чтобы они подрумянивались с разных сторон. Проверяйте не только корочку. Проткните одну из самых крупных долек тонким ножом. Он должен проходить до середины практически без сопротивления.

Почему высокая температура не решает проблему

Повышение температуры ускоряет подрумянивание поверхности, но не заставляет середину крупного куска мгновенно приготовиться. Поэтому при слишком сильном нагреве можно получить еще более темную корочку и все ту же плотную сердцевину.

Если хочется готовить действительно крупные дольки быстрее и предсказуемее, картофель можно предварительно проварить около 5–7 минут после закипания. Затем воду нужно слить, дать поверхности обсохнуть и только после этого добавить масло со специями и отправить картошку в духовку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Крупные дольки для меня удобнее сначала немного проварить. В духовке после этого остается в основном получить корочку, а не ждать, пока твердая середина наконец станет мягкой».

Имеет значение и сам картофель: разные сорта отличаются по плотности и поведению при нагревании. Поэтому время в рецепте лучше считать ориентиром. Главная проверка готовности — состояние самой крупной дольки, а не только ее румяная поверхность.

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