Кулинария

Пельмени после варки остались на завтра — на сковороде делаю из них другое блюдо: рецепт на скорую руку

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Вчерашние вареные пельмени можно подрумянить на...

ПроКазань

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Вчерашние вареные пельмени после холодильника уже не такие мягкие, а при обычном разогревании легко слипаются и могут порваться. Но повторно варить их не нужно — гораздо интереснее подрумянить пельмени на сковороде и добавить простую сметанно-сырную заливку.

За несколько минут получается уже другое блюдо: снизу у пельменей появляется румяная корочка, внутри остается мясная начинка, а сверху — расплавленный сыр. Такой вариант особенно удобен, когда после ужина осталось слишком мало пельменей для полноценной второй подачи.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Холодные пельмени сначала аккуратно разделяю руками. Если они немного слиплись, не пытаюсь оторвать их друг от друга силой — иначе тесто легко повреждается и начинка окажется на сковороде».

Что понадобится

  • готовые вареные пельмени — 500 г;

  • сметана — 100 г;

  • твердый сыр — 100 г;

  • репчатый лук — 1 небольшая головка;

  • вода — 50 мл;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • сливочное масло — 10 г;

  • черный перец — по вкусу;

  • зеленый лук или укроп — по желанию.

Дополнительно солить блюдо обычно не требуется: соль уже есть в пельменях и сыре.

Как приготовить вчерашние пельмени на сковороде

  1. Подготовьте пельмени. Достаньте их из холодильника и аккуратно разделите. Если поверхность влажная, слегка промокните ее бумажным полотенцем.

  2. Нарежьте лук. Сделайте тонкие полукольца или небольшие кубики.

  3. Разогрейте сковороду. Добавьте растительное и сливочное масло. Выложите пельмени в один слой.

  4. Подрумяньте. Готовьте на среднем огне примерно 3–4 минуты, не перемешивая постоянно. Затем осторожно переверните и жарьте еще 2–3 минуты.

  5. Добавьте лук. Распределите его между пельменями и готовьте еще пару минут до мягкости.

  6. Сделайте заливку. Смешайте сметану с 50 мл воды и черным перцем. Влейте на сковороду и осторожно перемешайте.

  7. Добавьте сыр. Посыпьте блюдо крупно натертым сыром, накройте крышкой и оставьте на слабом огне примерно на 2–3 минуты — только до расплавления сыра и полного прогревания пельменей.

Почему пельмени лучше сначала обжарить

Если сразу залить холодные вареные пельмени сметаной и накрыть крышкой, они будут скорее тушиться. Тесто размягчится еще сильнее, а отдельные изделия могут начать разваливаться.

Короткое обжаривание дает другой результат. Поверхность подсушивается и подрумянивается, поэтому появляется текстура, которой у обычных вареных пельменей нет.

При этом долго держать их на сковороде тоже не стоит. Мясная начинка уже полностью приготовлена, поэтому задача состоит только в том, чтобы хорошо прогреть блюдо и получить корочку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сметанный соус добавляю только после того, как пельмени уже подрумянились. Если сделать наоборот, корочки не будет — получится практически повторная варка, только на сковороде».

Для такого завтрака или быстрого ужина подходят только пельмени, которые после первоначального приготовления своевременно убрали в холодильник. Готовое блюдо лучше подавать сразу, пока корочка еще ощущается, а сыр остается горячим и мягким.

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