Пельмени после варки остались на завтра — на сковороде делаю из них другое блюдо: рецепт на скорую руку
ПроКазань
Вчерашние вареные пельмени после холодильника уже не такие мягкие, а при обычном разогревании легко слипаются и могут порваться. Но повторно варить их не нужно — гораздо интереснее подрумянить пельмени на сковороде и добавить простую сметанно-сырную заливку.
За несколько минут получается уже другое блюдо: снизу у пельменей появляется румяная корочка, внутри остается мясная начинка, а сверху — расплавленный сыр. Такой вариант особенно удобен, когда после ужина осталось слишком мало пельменей для полноценной второй подачи.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Холодные пельмени сначала аккуратно разделяю руками. Если они немного слиплись, не пытаюсь оторвать их друг от друга силой — иначе тесто легко повреждается и начинка окажется на сковороде».
Что понадобится
готовые вареные пельмени — 500 г;
сметана — 100 г;
твердый сыр — 100 г;
репчатый лук — 1 небольшая головка;
вода — 50 мл;
растительное масло — 1 ст. л.;
сливочное масло — 10 г;
черный перец — по вкусу;
зеленый лук или укроп — по желанию.
Дополнительно солить блюдо обычно не требуется: соль уже есть в пельменях и сыре.
Как приготовить вчерашние пельмени на сковороде
Подготовьте пельмени. Достаньте их из холодильника и аккуратно разделите. Если поверхность влажная, слегка промокните ее бумажным полотенцем.
Нарежьте лук. Сделайте тонкие полукольца или небольшие кубики.
Разогрейте сковороду. Добавьте растительное и сливочное масло. Выложите пельмени в один слой.
Подрумяньте. Готовьте на среднем огне примерно 3–4 минуты, не перемешивая постоянно. Затем осторожно переверните и жарьте еще 2–3 минуты.
Добавьте лук. Распределите его между пельменями и готовьте еще пару минут до мягкости.
Сделайте заливку. Смешайте сметану с 50 мл воды и черным перцем. Влейте на сковороду и осторожно перемешайте.
Добавьте сыр. Посыпьте блюдо крупно натертым сыром, накройте крышкой и оставьте на слабом огне примерно на 2–3 минуты — только до расплавления сыра и полного прогревания пельменей.
Почему пельмени лучше сначала обжарить
Если сразу залить холодные вареные пельмени сметаной и накрыть крышкой, они будут скорее тушиться. Тесто размягчится еще сильнее, а отдельные изделия могут начать разваливаться.
Короткое обжаривание дает другой результат. Поверхность подсушивается и подрумянивается, поэтому появляется текстура, которой у обычных вареных пельменей нет.
При этом долго держать их на сковороде тоже не стоит. Мясная начинка уже полностью приготовлена, поэтому задача состоит только в том, чтобы хорошо прогреть блюдо и получить корочку.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сметанный соус добавляю только после того, как пельмени уже подрумянились. Если сделать наоборот, корочки не будет — получится практически повторная варка, только на сковороде».
Для такого завтрака или быстрого ужина подходят только пельмени, которые после первоначального приготовления своевременно убрали в холодильник. Готовое блюдо лучше подавать сразу, пока корочка еще ощущается, а сыр остается горячим и мягким.
Может быть интересно:
- Вчерашнее пюре и кусочек колбасы превращаю в новый ужин за 15 минут: никто не догадывается, что это остатки - рецепт
- Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут
- Картошка осталась после ужина: добавляю яйцо и сыр — на сковороде получается новый завтрак за 10 минут
- Курица осталась после ужина: разбираю на кусочки и смешиваю с простой заливкой — получается сытная запеканка на скорую руку
- В холодильнике осталась половина кабачка: натираю вместе с картошкой — обычные драники получаются сочнее
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец