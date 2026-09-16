Дата выхода Wo Long 2: Wings of Ember — 4 марта 2027 года

Релиз Wo Long 2: Wings of Ember назначен на 4 марта 2027 года. Об этом сообщает портал 3DNews. Игра от студии Team Ninja и издателя Koei Tecmo появится на PC, PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2, и будет доступна в подписке Game Pass.

Одновременно с анонсом открылись предзаказы. Стандартное издание стоит $70, расширенное — $100, в него входит сезонный абонемент на два дополнения. В российском сегменте игра недоступна.

До 30 сентября в Steam, Microsoft Store, на PS5, Xbox Series X и S можно пройти временное демо. За прохождение в полной версии подарят шлем Птенца Феникса.

Действие развернётся в эпоху Троецарствия, охваченную нашествием демонов. Игрок возьмёт на себя роль воина, овладевшего силой феникса, — единственного, кто способен противостоять монстрам. Разработчики обещают улучшенную акробатическую боевую систему, обширные открытые локации, чудовищ, вдохновлённых китайской классической литературой, и текстовый перевод на русский.